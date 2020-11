De formation, je suis enseignant de la conduite (permis B) ; j'ai travaillé en auto-école de 1995 à début 2008, dans l'Isère puis dans le Rhône.

De 2002 à 2007, je me suis formé en Suisse, sur voiture et simulateur (environ 120 heures en cumulé) auprès de prestataires de cours agréés "Eco-Drive" (www.eco-drive.ch). Depuis 2008, je propose aux entreprises et collectivités des formations et sensibilisations à la conduite économique, sur voiture et/ou simulateur (pour titulaires du permis B). Je suis très motivé et j'ai toujours cru à l'utilité économique, écologique et sécuritaire de la conduite économique. Je regrette que cette conduite souffre d'un déficit de notoriété et ne soit pas assez encouragée et médiatisée, contrairement à ce qui se passe en Suisse.



Mon activité me permet de lier formation, action concrète et positive pour l'environnement et la sécurité routière, 3 domaines qui m'intéressent fortement.



Je vous invite à voir la vidéo de l'interview par le Studio Web de Lyon Ville de l’Entrepreneuriat au lSalon des Entrepreneurs Lyon 2012. (source blog de LVE ) : http://blog.lyon-ville-entrepreneuriat.org/2012/06/14/en-direct-du-studio-web-avec-jean-boutron-entrepreneur-salarie.



Jean Boutron

Mes compétences :

Sécurité routière

Eco-conduite VL et VUL