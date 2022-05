Valérie SCHNEIDER

Consultante-formatrice Développement Durable et Responsabilité Societale.



Diplômée de l'École Centrale de Marseille d’un Mastère spécialisé de Management de l’Innovation, de la Qualité et de l’Environnement, j'ai exercé pendant une quinzaine d’années en faveur de la mutualisation d’emplois et d’activité au bénéfice réciproque des salarié-e-s et des entreprises via des groupements d’employeurs (GE).



Également diplômée d’une école de communication, j'accompagne les politiques de développement responsable de filières et/ou de territoires tout en veillant à la crédibilité de la démarche auprès des parties prenantes.



Je suis Responsable d'évaluation AFAQ 26000 et Label LUCIE pour AFNOR Certifications, missionnée régulièrement, ainsi que pour le Label Égalité professionnelle F/H et le Label RS des Centre Relations Clients.

Je suis également certifiée pour la vérification des données extra-financières des organisations (article 225 du Grenelle).



En tant que consultante-formatrice, je conçois et anime des programmes d’accompagnement RSE qui facilitent l’intégration du Développement Durable dans la stratégie des organisations (publiques ou privées) au sein des équipes et dans l’intérêt des clients, consommateurs, citoyens.



Mes compétences :

Communication

Gouvernance

Loyauté des pratiques

Parties prenantes

RSE