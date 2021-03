Jean CALLIES

Actuellement Responsable sûreté pour le Campus Parisien de Sciences Po.

Consultant en sureté.

Master de Sécurité Intérieure de l'Université de Nice Sophia Antipolis avec Mention Bien

DU de gestion de la sécurité à l'Université Paris Descartes.

Licence Professionnelle de Sécurité des biens et des personnes. Mention Bien. Université Paris Descartes. Major de Promotion.



Formé au secourisme tactique dans les milieux de la protection rapprochée et de la sécurité, après un cursus en Management, à l'école de Management de la Sorbonne.







Ayant suivi des formations dans les domaines du secourisme en zone hostile, et en contre piraterie maritime. A côté de cela je suis formé en Sécurité Incendie (SSIAP 1).



Expérimenté dans l'encadrement d'équipes, dans la gestion de cortèges de manifestants.



Mes compétences :

Secourisme

Comptabilité

Gestion d'entreprise

Encadrement

Management

Création de site web

Relations clients