Jean CHAUDIERE

Professeur, biochimiste, ancien dirigeant de start-up biotech/pharma, + de 10 brevets internationaux et 50 publications scientifiques (mécanismes enzymatiques, biochimie soufre/sélénium, stress oxydant). 4 ans aux USA.



"Guest professor" de Zhejiang University of Technology (Hangzhou, China) pour la période 2013-2016.



Directeur de l'Unité de Formation de Biologie de l'Université de Bordeaux.depuis nov 2014.

L'Unité de formation de Biologie accueille plus de 2000 étudiants de la première année de licence à la seconde année de master. Elle regroupe environ 180 enseignants statutaires dont 2/3 de maîtres de conférences et 1/3 de professeurs, ainsi qu'un peu plus d'une vingtaine de personnels techniques et administratifs statutaires. Elle est issue de la fusion des effectifs correspondants des anciennes Universités Bordeaux 1 et 2.



Mes compétences :

Biochimie

Chimie

Cinétique

Conception

Enzymologie

Selenium

Vasculaire