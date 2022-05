Jean-Christophe BASSET

Compétences:

Management d'une équipe

Négociation commerciale :

Préparation et vente du budget en contre partie de la rémunération dun plan dactions client par client.

Gestion de Grands Comptes.

Gestion de projet :

Ecoute et recherche des besoins majeurs du client afin délaborer le projet et de lui vendre par la suite.

Suivi par opérations et analyse des résultats.

Animation des équipes de ventes :

Garantir la mise en place des opérations auprès des grands comptes

Animation de réunions:

Présentation dun thème ou dun produit devant un auditoire



2019 à aujourd'hui: Directeur des ventes Frances - Renolit Ondex

2010 - 2018 - Responsable commercial - Renolit Ondex

2005-2008: Responsable grands comptes / CIBA Vision (lentilles de contact)

1998-2004: Technico-commercial / CIBA Vision



Mes compétences :

Management équipe

GSB

Commercial

Grands comptes

Optique

Bâtiment