Jean-Christophe BAVIERA

Auparavant agent de fabrication en chaine AS350/355 puis technicien dessais, je suis aujourdhui préparateur essais sol au H175. Je massure des essais réalisés et du bon déroulement des opérations effectués sur les machines de la chaine d'assemblage, de piste et du prototype. Mon métier mamène à analyser les plans des différentes installations de la machine afin de traité toute panne éventuelle ou mise à jour. Le suivi et le relationnel avec le bureau détude est donc primordial afin de solutionner tout type problème et ainsi répondre continuellement au besoin de nos client.