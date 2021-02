Jean-Christophe GONZALES

Mon parcours, jalonné par des expériences au sein de directions des systèmes d’information de grands groupes internationaux comme de PME, alternativement dans le secteur des services et de la production, m’a permis d’élargir mes domaines de compétence aux infrastructures technologiques complexes réseaux et sécurité.



Le contact régulier avec des homologues étrangers, complété par une expérience de 18 mois in situ dans le sud de l’Angleterre m’a permis d’acquérir une facilité de communication reconnue en Anglais.



Actuellement pilote d’une équipe de 5 experts techniques de haut niveau, intervenant tant au niveau projet que support (150 serveurs, 45 LAN déportés et 800 boîtes aux lettres), je suis responsable des choix et de la maîtrise d’œuvre de projets nationaux et Européens. Ainsi, j’ai récemment mis en place un Data Center, centralisant à la fois les applications métier (AS/400 / LPAR / Haute disponibilité) et back-office (remote access TSE et Citrix), et refondu le réseau local pour bâtir une architecture sécurisée, « bastion host », pivot de toutes les communications avec l’extérieur.



Je suis aujourd’hui ouvert à une mission nouvelle, responsabilisante, dans laquelle je pourrai contribuer au développement d’une société dont le système d’information est un levier de performance et de croissance.



Mes compétences :

AS 400

As400

ISeries

LAN

Network

Sécurité

WAN

Logistique