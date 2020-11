Maxime DUMINIL

Chef de projet en informatique - Scrum.org Product Owner certification



Rôle & missions :

* Product Owner de la boutique 100% digitale (EDI)

PRODUCT OWNER : animation d'équipe et des cérémonies, rédaction des stories, suivi des équipes et du backlog, Organisation de la recette/tests. Sites et applications.

Définition des évolutions nécessaires, chiffrage, pilotage TTM & assistance à la réalisation

Mots-Clés : INVEST, SCRUM, GHERKIN, MoSCoW



* B2B senior technical project manager

Référent interne chargé du pilotage fonctionnel & technique de la plateforme EDI. Supervision & accompagnement métier des 50 partenariats grands-comptes du groupe.



Compétences techniques et fonctionnelles :

API, FTP, échange de fichiers, Webservices, XML, MS SQL, EDI

Gestion de boutique digitale

Animation d'équipe :)