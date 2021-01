Jean-Christophe HAVAS

En 2008, j’ai co créé KapSolution (www.kapsolution.fr), distributeur et intégrateur de solutions de dématérialisation et de gestion documentaire (Novaxel et Docuware). J’ai accompagné différentes organisations (entreprises et professions libérales) tout au long de leur projet : audit d'organisation, maquettage, paramétrage et formation des utilisateurs.



Depuis septembre 2012, j’accompagne des partenaires dans la promotion et la mise en place de solutions de GED auprès de leurs clients PME et ETI. Je gère tous les étapes, commerciales et techniques : de l’analyse des besoins jusqu’à la recette.



