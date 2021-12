Jean-Christophe LEGEAY

Je suis docteur en chimie de l'Université de Rennes 1 et titulaire d'un Master 2 CCI (Compétences Complémentaires en Informatique obtenu à l'ISTIC). J'ai acquis mon expérience dans le domaine informatique au sein de CGI dans le pôle CRM (gestion de la relation client) et j'ai eu en charge la réalisation de multiples développements - intégrations sur différents progiciels pour des clients grands comptes.



COMPETENCES TECHNIQUES ET INFORMATIQUES :



Informatique :



• Compétences lié à la formation M2CCI : Java, C#, C++, JavaFX, Scene Builder, JavaScript, PHP, C, HTML, CSS, XML, Git, Github, architecture REST, systèmes, réseaux, base de données (Oracle, MySQL), Eclipse, Windows, Linux, Wireshark, Maven.

Microsoft Office, Adobe, ChemOffice, Chemsketch, Mestrec-C, Win-NMR, NMRnotebook,Science Finder, Beilstein, Isis Web of Science, GIMP, Blender.

SQL, VBscript, C#, HPQC, ...

Conception, éxecution de tests sous HP Quality Center.



EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITES



• Responsabilité : Coordinateur Chimie Organique au sein de l’ESCOM

• Management : Encadrement et suivis des travaux d’étudiants anglais et français (licences, masters, doctorants).

• Enseignements : Cours magistraux en chimie organique, 3ème année d’école d’ingénieur (42 heures), travaux pratiques en classes préparatoires et ingénieurs ( > 500 heures). Travaux dirigés en anglais (Université de Nottingham).

• Gestion de projets : Ecriture de publications internationales et de projets avec partenariat industriel.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :



• Auteur de 17 publications scientifiques internationales à comité de lecture et 1 proceeding de congrès, 10 communications orales et écrites au sein de congrès nationaux et internationaux.



Chimie :



• Catalyse, préparation de complexes de métaux et études de leurs propriétés catalytiques.

• Micro-onde (CEM, Biotage, Prolabo) : Synthèses hétérocycliques sous irradiation micro-onde.

• Synthèses supportées, liquides ioniques et chimie verte.

• Synthèses multiétapes, ,Synthèses totales, Produits Naturels

• Techniques d’analyses : RMN (1H, 13C, 31P) (1D, 2D), Spectrométrie de masse, IR, UV, HPLC, GC.



Mes compétences :

Enseignant

Chimie organique

Chercheur

JavaScript

Java

Microsoft .NET

Sales Force

Logiciel CRM

SQL

C#

VBScript

HP Quality Center

MySQL