Guillaume DUTHEUIL

Bonjour,



Après un doctorat, spécialité chimie organique, effectué a Rouen, principalement tourné vers la méthodologie et la synthèse de peptidomimétiques, je me suis expatrié en Angleterre afin de réaliser un postdoc d'un an en synthèse asymétrique (réarrangement de dérivés borés).



Je suis actuellement embauché en tant que chimiste médicinal sénior/Responsable de laboratoire dans une société de Drug Discovery (synthèse, encadrement de l'équipe de chimistes, développement de voies de synthèse innovantes, étude de SAR/SPR, analyse de résultats HTS, suivi de hits, hit to lead, écriture de brevets, ...) chez Euroscreen S.A. (www.euroscreen.com).



Mes compétences :

Biotechnologies

Gestion de projet

Recherche et développement

Chimie organique

Drug discovery