Jean-Christophe LEMMEL

Titulaire d'un DUT de Génie Mécanique et productique, complété par divers formations liées au fonctionnement d'une entreprise industrielle, j'ai plus d'une trentaine d'années d'expérience dans la mise en place, la gestion et l'animation de structures Qualité.



Cette expérience a été principalement acquise chez des fournisseurs de l'Industrie Automobile, aussi bien français qu'étrangers, et dans divers secteurs d'activité de la mécanique.



Au cours de cette période, j'ai été amené à encadrer jusqu'à une vingtaine de personnes, à gérer les budgets liés au fonctionnement du service ainsi que les indicateurs correspondants, à former le personnel d'encadrement et de production sur de nouveaux sites de production ouverts à l'étranger, et a valider les processus de fabrications mis en place avant les homologations clients.



Mes compétences :

Automobile

Amélioration continue

Qualité

AMDEC

Mécanique

PDCA

Assurance Qualité

Responsable Qualité

Management