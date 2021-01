Jean-Christophe MEIGNANT

Depuis tout jeune je crois à des relations à la fois coopératives entre les Hommes et à la fois respectueuses de notre belle planète.

De mes expériences professionnelles et sportives, je tire une passion pour le collectif; pour la performance qu'une équipe atteint quand tous ses membres se mettent à son service avec un objectif commun.

Au fil de ces aventures humaines, jai développé une passion pour le leadership, la motivation intrinsèque, lintelligence émotionnelle et la force des soft skills.

Adepte du management 3.0 et de l'agilité collective, j'anime mes équipes commerciales ou associatives de manière à ce qu'elles développent confiance, maîtrise et autonomie afin d'atteindre avec elles des objectifs ambitieux. Je suis attentif à donner du sens à l'action de chacune et chacun.

Je crois à la posture de "Manageur hôte" et à la force de l'écoute active pour libérer l'énergie positive de chacune et chacun. J'instaure des relations authentiques basées sur la simplicité, l'honnêteté, l'échange et les valeurs humaines.

Afin de maintenir ou rendre coopératives mes relations sociales, managériales ou commerciales lors des situations de négociations que je rencontre, j'ai passé une "Certification en négociation complexe PACIFICAT©" niveau Essentials.

J'aime partager et apprendre avec des femmes et des hommes qui animent des équipes en mettant l'humain au cœur du système. Ces échanges ont contribué à me convaincre, que pour animer une équipe, le QE est au moins aussi important que le QI.

Pour toutes ces raisons et pour les valeurs qu'elle porte, je crois au développement des organisations (entreprises et associations) à travers la démarche RSE reposant sur les 7 piliers de la norme ISO 26 000. En simplifiant à l'extrême, elle est, pour moi, l'expression de ces relations saines entre les Hommes et avec la planète.



Mes compétences :

Management

Animation commerciale

Négociation

Gestion de projet

Leadership

Agilité collective

Animation