Jean-Christophe RENAUD

Ma mission actuelle est de développer l'expertise du groupe Lavance dans les domaines Technique, Système d'information, Produits connectés (M2M), Achats et SSE.



Curieux et à l'écoute de mes interlocuteurs, j'aime le travail en mode projet en partant, pourquoi pas, d'une feuille blanche. J'ai une prédilection pour les projets transversaux et relatifs à la conduite du changement dans l'entreprise (évolution de l'organisation, du système d'informations & digitalisation, des infrastructures,...)



Actuellement en recherche active, je souhaite retrouver ce type de mission et suis très ouvert quant à la nature même du projet.



Mes compétences :

Chef de projet

Conduite du changement

Ecoute

Esprit d’analyse et de synthèse

Gestion de projet

Tankers

Supply Chain

ISO 900X Standard

Microsoft Office

Microsoft SharePoint

Salesforce.com

Autonomie

Développement des compétences

Travail en équipe

Cartographie des processus

Direction de projet

Adaptabilité

Distribution

Transformation SI

Force de proposition

Électromécanique

Amélioration continue

Sage ERP X3

Industrie

Services