Jean-Christophe ROSSI

Entrepreneur par nature, le développement commercial d'un ou plusieurs centres de profit correspond à ma recherche et aux constantes de mon parcours professionnel, à savoir: une notion prépondérante de projet, un travail en collaboration et un lien continu à la clientèle.



Je suis issu d'une double formation supérieure à la fois en commerce et gestion et en agriculture.



Mon quotidien est basé sur la relation clients, la stratégie commerciale par objectif et la cohérence financière de la relation commerciale.



Tous ces aspects ont été prédominants dans :





18 années de fonctions commerciales et de direction: dans les secteurs du Travail Temporaire, des ressources humaines...(I et F, R.M.O; ADIA, SELPRO, GIRPEH, SOVADEC...)



10 années en tant que Chargé de mission/ chargé d'études dans les métiers du conseil : en Chambre Consulaire, structure dédiée ou cabinet privé (chambre de métiers, Initiative France, Cabinet TARANIS)



4 années dans le secteur agricole Responsable de secteur, Co-Responsable de site de formation intervenant en formations : (DRAAF et AGVF)



Mes compétences :

Consultant

Formation

Handicap

intérim

Ressources humaines

Travail temporaire

Vin

Viticulture

Management

Développement commercial