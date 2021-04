RÉSUMÉ DE CARRIÈRE

M. Jean-Christophe Roy cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des TI, dont 6 ans pour EADS – Aerospace, 5 ans pour Airbus Industrie, 4 ans et demi pour le gouvernement du Québec et un an et demi pour Desjardins Sécurité Financière.

M. Jean-Christophe Roy est analyste-développeur senior dans les domaines du développement d’applications Windows et des technologies Internet, principalement dans des services Gouvernementaux, des services formation et dans l’aéronautique.

Ces 5 dernières années lui ont notamment permis d’assimiler l’environnement et les méthodes de travail de différents ministères du Québec (Régie de l’Assurance Maladie du Québec, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale) ainsi que d’approfondir les domaines d’affaires BANQUE et ASSURANCE.

De plus, son expérience en technologies de l’information appliquée au e-learning auprès de grandes entreprises est un atout dans plusieurs champs de compétences, tels la stratégie, la gestion de projets, la gestion du changement, l’analyse et le développement d’applications.

M. Roy a également un grand intérêt pour la formation en général et la formation informatique en particulier. Ses différents mandats lui ont donné l’occasion de former du personnel à l’analyse et à la programmation objet avec .NET.

M. Roy a travaillé dans le domaine des technologies de l’information appliquées à l’autoformation et à la formation à distance dans les secteurs de l’aéronautique, de l’industrie, de la gestion du changement et du contrôle aérien.

Au cours des années, M. Roy a acquis une solide expérience en développement et en architecture fonctionnelle et organique B2B et B2C. Il a alors supervisé une équipe de dix-sept développeurs et infographistes et a assuré le suivi budgétaire de la filiale multimédia de son entreprise.

Son double profil fonctionnel et technique, sa vaste expérience en informatique, en e-learning et en multimédia de même que sa formation universitaire font de lui une personne polyvalente et impliquée dans toutes les phases du développement des applications informatiques, de la cueillette d’informations, en collaboration avec le client jusqu’à la livraison, au suivi des anomalies et la formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Formation

Architecture Fonctionnelle

Biztalk

Microsoft .NET

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

Microsoft SharePoint