Stephane VIDAL

Je suis Business Développeur et Consultant avant-vente dans le domaine de la Gestion de la Relation Client Multi/Cross Canal et du parcours client 360° depuis 6 ans chez Orange Business Services.



Auparavant, j'étais consultant chez CSSI dans l'infrastructure réseau et Formateur indépendant



Je suis également skipper Yachtmaster et formateur de voile croisière. J' organise des croisières et autres activités nautique





Mes compétences :

Voile

Nautisme

GRC

CTI

Telecoms & Réseaux

CRM & E CRM & Social CRM

Centre de relation client

Outils collaboratifs

chargé d'affaire