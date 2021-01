Jean-Christophe THÉRÉNÉ

Directeur Service Clients International ayant plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans la gestion et le coaching d'équipes multiculturelles. J'ai étudié et travaillé dans quatre pays différents. Outre ma langue maternelle française, je parle couramment l'allemand, l'espagnol et l'anglais. Je suis un expert en gestion d'équipes et de projets, en développement et coordination de processus de qualité, en relation client et en recrutement.



Mes Compétences:



o Management du personnel

o Management interculturel

o Recrutement et formation du personnel

o Création et mise en place de nouveaux processus

o Connaissances linguistiques

o Change-Management

o Gestion de projet

o Administration et contrôle budgétaire