Jean-Christophe UDIN

Leader technique d'une TMA liée à la téléphonie, je participe à toutes les phases du projet (études, développement, qualification).



Je suis également responsable de l'industrialisation du projet (proposition, réalisation, accompagnement) et je réalise des formations techniques et fonctionnelles pour les nouveaux acteurs sur le projet.



Je viens aussi en aide auprès des acteurs soutien pour la réception, l'analyse et la correction des tickets incidents de production si une analyse poussée est nécessaire.



Mes compétences :

Korn Shell

Hibernate

Spécifications techniques

Shell

Veille technologique

Truecomp

Spring Framework

Oracle

ETL Powermart

PostgreSQL

PL/SQL

Pro*c

Java

SQL

Spécifications fonctionnelles

C