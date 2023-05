Laurent COTTAIN

Curriculum Vitae interactif, découvrez mon profil, mon parcours, ce qui me motive...



N'hésitez pas, à me laisser un commentaire via le formulaire de contact. ;-)



Alors rendez-vous sur mon site.



Array



Mes compétences :

Secourisme

Management

Techniques de vente

Conduite du changement

Organisation du travail

Travail en équipe

Adaptabilité

Réactivité

Ecoute

Capacité rapide d'analyse

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion du stress

Gestion de projet