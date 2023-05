Après une longue pratique de la maitrise d'ouvrage et des marchés publics dans les secteurs publics, parapublics et privés, je partage mon expertise et mon expérience avec les petites structures qui souhaitent développer et sécuriser leurs activités.

Pour tout contact: 06.07.13.04.91 et jean-claude.florence@ponts.org



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Marchés publics