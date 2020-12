Je conduis depuis 1990 des missions de conseil et de formation en ingénierie de système, management de projet et maîtrise du facteur humain en ingénierie, auprès dentreprises, détablissements denseignements supérieur et secondaire, de groupements professionnels et dentités territoriales.

De 2014 à 2017, Jean-Claude Tucoulou a assuré la Présidence du Syndicat du tourisme en charge de l'animation touristique sur le territoire du Vic-Bilh (64).

Elu en 2013 au poste de Vice-président de l'Association Française d'Ingénierie Système (AFIS), puis en 2019 au poste de Président.

De 2003 à 2010, Jean-Claude Tucoulou a été Directeur Scientifique puis Directeur Technique de lAFIS.

De 1974 à 1998, Jean-Claude Tucoulou a occupé différents postes de responsable de développement de systèmes de défense terrestre à Giat industries, aujourdhui Nexter Group, et a également été responsable de la mise en place des méthodes et outils des métiers de la Maîtrise dŒuvre et de lIngénierie de Système, au sein de la Division Systèmes. En 1998, Jean-Claude Tucoulou rejoint la DRH du Groupe pour prendre en charge le déploiement de la gestion de carrière des cadres et la maîtrise des compétences, sur les métiers de la Maîtrise dŒuvre, du Développement et de lIntégration de Système, ainsi que de la R&D technique et technologique.



Mes compétences :

Ingénierie système, Management de projet, Développement des compétences