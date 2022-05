Nathalie TUCOULOU

Après une mission de 18 mois au sein d'ERDF, je suis désireuse d’exprimer pleinement une expérience polyvalente dans le domaine de la communication et suis en quête de nouveaux projets, idéalement dans la région bas-normande.



Sérieuse, dynamique et passionnée, j’ai pu mettre à l’épreuve mes facultés créatives et organisationnelles sur des projets d’envergures et de natures variées. Je développe également d’excellentes qualités rédactionnelles, confirmées par mes expériences antérieures dans le domaine des relations presse.



Annonceurs, collectivités ou agences, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos futurs projets !



Salutations



Mes compétences :

Publicité

Communication

Rédaction

Assistant

Relations presse

Marketing

Création

Travail en équipe