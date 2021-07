Jean-Daniel BAUDOT

Après cette expérience significative dans le bâtiment , j'ai souhaité élargir mes compétence et pour cela je suivi une formation au centre AFPA de Chevigny St Sauveur où j'ai obtenu le titre professionnel de niveau IV, "Technicien de Maintenance des Équipements de Chauffage de Climatisation et Énergies Renouvelables" (TMECCER). J'ai ensuite travaillé en tant qu'installateur sanitaire et chauffage pendant 8 mois. Je suis maintenant prêt pour créer mon entreprise de travaux Tous Corps d’États (Plomberie Chauffage Électricité Cloison Isolation Carrelage Revêtement de Sol Peinture)



Mes compétences :

AutoCad

Pathologie des bâtiments

Permis B

Expertise

Suivi et contrôle de chantier (Étanchéité, enrobé

Instrumentation batiment et génie civil (fissurome

Inspection d'ouvrage (Bâtiment et Génie Civil)

Attestation d'aptitude de manipulation des Fluides

Encadrement de technicien de diagnostic

Assure la mise en service de chaudière

Assure la maintenance de chaudière