Jean-Denis HEYMANN

Développement commercial : ventes directes et indirectes (channel) :

- Cibler et qualifier de nouvelles opportunités auprès de nouveaux comptes ou sur une base installée

- Clôturer des affaires auprès de PME, d’Administrations, ou de Grands Comptes

- Identifier, recruter et gérer des distributeurs / revendeurs en France et en Europe du Sud

- Établir des prévisions de ventes fiables et analyser les résultats

- Créer des outils marketing pour développer les ventes : présentations, e-mailing, site web, séminaires, communiqués de presse



Marchés et domaines :

- Environnements logiciels : CAO (Conception Assistée par Ordinateur), Décisionnel

- Infrastructure : systèmes, réseau et sécurité

- Services : maintenance logicielle, prestations techniques, formations et solutions de financement



Mes compétences :

Channel Management

Distribution professionnelle

Développement commercial

Business Intelligence

OEM