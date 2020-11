Jean-Francis SERRANO

Passant par l'éducation nationale comme instituteur à Djibouti puis prof de français à Antibes dans un lycée horticole, je me suis volontairement dirigé vers la formation pour adultes.

Je me suis spécialisé dans le transport aérien et plus particulierement dans les metiers de piste et de manutention aérienne, et depuis une dizaine d'années comme dirigeant ou cadre dirigeant dans l'exploitation de centre de formation.

Nous avons lançé l'aide au recrutement pour des entreprises effectuant du handling dans les aéroports, en tenant compte des contraintes sévères uniques dans ce secteur, par le biais d'outils spécifiques (matching).

Je recherche actuellement un poste dans ce secteur à tres fort potentiel.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Management

Chef de produit

Suivi de projet

Pédagogue

Strategie

Formation