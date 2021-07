Jean-François ARRIGONI NERI

Coté à l’A.D.E.C, l’AKOUN & ART PRICE.



Ses œuvres sont primées et exposées dans de nombreuses manifestations artistiques, vendues en France et à l’étranger. Certaines ont été commandées pour des campagnes de premier plan : Vétiver de Guerlain, Hermès, cinquantenaire de Roland Garros, Grand Prix de France moto, tour de France à la voile... Quels que soient leurs thèmes (orientalisme, nature morte, sport, jazz, portrait, paysage, marine), ses toiles ont deux caractéristiques essentielles : le détail et le mouvement.



Mes compétences :

Peinture

Dessin

Hermes