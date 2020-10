Jean-Francois BERTAGNOLIO

Cadre dirigeant dynamique, bénéficiant de 24 années d’expérience, en partie au sein de multinationales, j’ai dirigé jusqu'à 300 collaborateurs et géré plus d’un milliard d’euro de budget.



Excellent professionnel des achats, organisé, rigoureux, intègre et déterminé, j’ai toujours obtenu des résultats significatifs.

Passionné et exigeant, je n’hésite pas à m’impliquer, je gagne le respect de mes équipes et les encourage à se développer en permanence et à dépasser leurs objectifs, tout en leur fournissant le support adéquat.



Disposant de bonnes qualités interpersonnelles et de communication, faisant preuve de créativité dans la recherche de solutions et allant jusqu'à l’aboutissement, je réalise les projets qui me sont confiés ainsi que ceux que je me fixe pro-activement. Je suis en outre par nature tourné vers l’amélioration du bien commun, et on m’apprécie comme un équipier contributeur et fiable.



Autonome et ambitieux, je peux être intéressé par un poste de Directeur senior des Achats, incluant de la Supply ou des Opérations, ou bien, dans une structure adéquate, un poste de Directeur de Centre de Profit

ou un challenge de Directeur Général.

Indépendant aujourd'hui, j'exécute des missions d'audit et d'amélioration des Achats / Operations ou des projets à moyen terme nécessitant un support important d'un cadre expérimenté.



Mes compétences :

Achats

Buying

DIRECTOR

Management

Purchase