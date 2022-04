Jean-Francois BOUCHE

Plus de 10 ans d'expérience en management d'équipe dans les domaines du développement (électronique et mécanique). Une très bonne connaissance de l'industrialisation de produit électronique grand public et une culture des aspects qualité, service et Project management.



Compétences :

--------------------

- Constitution et gestion d’équipes : recrutement, évaluation, formation

- Planification et suivi des activités de développement électronique et mécanique

- Responsable de la réalisation des circuits imprimés

- Connaissances Hardware, Software et mécaniques acquises dans le cadre du développement de produits électroniques Grand Public

- Gestion de projet

- Mise en place de procédure métier et processus d’amélioration continue

- Sélection des fournisseurs et gestion de la sous-traitance

- Auditeur Qualité interne

- Sélection et déploiement d’outils informatiques



Réalisations:

---------------

Préparation et gestion Budget du service = 1.5 M€

- Management d’équipe pluridisciplinaire de 15 à 20 personnes

- Management ressources techniques à distance (Chine, Inde)

- Développement électronique et mécanique de décodeurs de télévision

- Suivi de l’industrialisation de produits électroniques et analyse des retours usines et Service (SAV)

- Exposé technique en anglais lors de réunions internationales

- Définition de la stratégie business et activités de « Roadmap » pour les domaines techniques concernés (mécanique et électronique)

- Mise en place de logiciel de conception assisté par ordinateur (CAO) et

de logiciel de gestion de production (PDM : Product Data Management)

- Validation des règles de Design avec les usines de production



Mes compétences :

Project Management

Engineering

Test

PCB