Patrice GAUDICHON

MON STATUS ACTUEL:

Le métier d'informaticien ainsi que les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années. J'ai par conséquent décidé d'étoffer mon CV en suivant une formation longue en Informatique dispensée par la nouvelle école "42" pour répondre aux nouveaux besoins des métiers du Numérique qui exige maintenant une plus grande "verticalité" du métier de développeur.



MES COMPETENCES CLES :

- Architecte fonctionnel (Spécifications techniques, Traçabilité, Gestion des Exigences)

- Responsable logiciel (Planning, gestion d'équipe)

- Expert Set-top box / Décodeur Télévision (Zapper, PVR, IP, VOD, Catch-up, EPG)

- Assurance Qualité (CMM, CMMi)

- Standard (DVB/MPEG)



MON PARCOURS:

Au fil de mon expérience professionnelle dans la réalisation de décodeurs de télévision, j’ai été convaincu qu'un grand nombre d'activités du projet et leur gestion efficace dépendaient fortement des personnes mais aussi de la qualité des spécifications.

Dans le contexte actuel où la conception est de plus en plus délocalisée ou sous-traitée, l'écriture des exigences est un excellent moyen pour contrôler le développement. (MOA)

Mon aptitude à travailler en équipe, mon sens de la qualité, ma rigueur, ma volonté d’atteindre les objectifs et d’améliorer le processus sont mes atouts.



MES DERNIERES REALISATIONS:

J’ai réalisé un grand nombre de tâches du chef de produit:

- des spécifications de produit et les matrices associées,

- des documents publicitaires «Leaflets»,

- des revues du mode d’emploi «DFU»,

- des réponses techniques à appel d’offre «RFP».



MON SOUHAIT:

Fort de mon expérience dans la réalisation puis dans la spécification, j’aimerais prendre plus de responsabilité dans la définition de produits, décodeurs ou autres matériels, en étant plus proche du client final.

En fonction des opportunités, je pourrais décider de faire évoluer ma carrière vers la validation des produits qui nécessite le même profil et la même rigueur que pour la gestion des exigences.



Mes compétences :

DOORS

Javascript

HTML5

API

Gestion des Exigences

Analyse des besoins

MySQL

DVB

SVN

UML

JAVA

User interface

PHP5

Set top box

Spécifications fonctionnelles

Project management

Logiciel embarqué

MPEG

Spécifications IHM

Excel

CMM

Word

ACS

Planification

MOA