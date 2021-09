Anne-Claire KORNGOLD

Je suis une ingénieur de 15 ans dexpérience, successivement en tant quingénieur industrialisation informatique, ingénieur système, ingénieur intégration et validation de test IT, avec une expertise dans le secteur de la TV numérique.

Jai une forte capacité dadaptation, dans des environnements nationaux comme internationaux :

- Jai travaillé en ESN, en entreprise et en indépendante,

- Jai pu réaliser des missions de transfert de compétences pour des équipes française, chinoise ou marocaine

- Jai formé et élaboré des plans de formations

Je suis aujourdhui une Ingénieur de production DevSecOps junior : qui se passionne dautomatiser la production informatique, tests dintégration et déploiements, en toute sécurité



Mes compétences :

Administration Linux, SHELL, Git, Ansible

Gitlab CI avec Docker, Terraform avec AWS, DVB, Pédagogie