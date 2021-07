Alain PERREAUX

J’ai travaillé 10 ans pour des sociétés de services et ces 20 dernières années sur le secteur de la santé dans la vente de matériels médicaux. J’ai développé et consolidé une clientèle, encadré et formé des commerciaux.



J'ai choisi de compléter mes compétences en suivant un cursus pour devenir formateur pour adultes FPA à l'AFPA.



Mon expérience est significative dans la vente-conseil, incluant la vente stratégique et les négociations.

Elle l’est également dans la liaison tant avec des membres de l’équipe interne (notamment le R&D) qu’avec des clients dans le cadre de négociations commerciales



J’apprécie de pouvoir entretenir des relations privilégiées avec les décideurs comme les utilisateurs.

Mon savoir-faire, est sûrement de conjuguer une expertise technique à une approche de conseils afin de mieux répondre aux besoins et problématiques du client.



J’ai eu souvent l’occasion de réaliser des démonstrations de matériels, c’est généralement un moment décisif. Cette pratique a développé mes compétences de communication pour synthétiser des problèmes techniques afin de développer un message simple. La pédagogie doit être au cœur de l’action.



Je suis également Jury NTC, ECM,VCM & CC



Mes compétences :

Santé

Développement commercial

Vente

Management

Marketing