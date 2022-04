Jean-François BOUDRIE

Parcours professionnel:

Après une expérience de 14 ans au sein d’une entreprise de production de composants semiconducteur hautes technologies au contexte international.

3 périodes divisent ces 14 années,une de 6 ans comme Ingénieur Procédé, puis 6 années au contrôle de production comme responsable produit et enfin 2 années au poste d'acheteur de prestation & d'équipement pour la maintenance.



J'ai décidé de changer d'activité fin 2010 et de m'orienter dans le secteur du bâtiment. Après une année de formation en plomberie, j'ai monté ma société APLOMB ( Aménagement PLOMberie Boudrie) qui fait de l'aménagement intérieur et de la plomberie.



Mes compétences :

acheteur

Interface client

Production

Semiconducteur