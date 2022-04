Jean-Francois BOURDIN

Consultant-Formateur déploiement et accompagnement des Systèmes d'Information



Compétences AMOA



- Analyse et synthèse des besoins utilisateurs

- Mise en place des KPI de pilotage de la performance



Compétences métier



- Ressources humaines

- Gestion budgétaire et financière

- Gestion commerciale

- Grande distribution



Business Intelligence - expertise Business Objects



- Gestion de projets MOE et AMOA Business Objects

- Modélisation de données, implémentation, restitution



Compétences pédagogiques



- Accompagnement du changement et direction de projets pédagogiques

- Ingénierie pédagogique et déploiement "blended" présentiel/eLearning

- Création de contenus métier et applicatifs







Mes compétences :

