Jean-François BOURDON

2008 - maintenantCOMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS
DES MARQUES SUIVANTES
OKUMA,AMADA, ARES SIEKI, SUGINO
YAMAZAKI MAZAK
- INGENIEUR COMMERCIAL
2006 - 2008COMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS MAZAK
TRUMEL MACHINES OUTILS groupe OREFI
- INGENIEUR COMMERCIAL
1999 - 2006COMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS
DES MARQUES SUIVANTES
MAZAK, CME, TACCHELA, EQUITOP, LIPEMEC, PINACHO
HYDRO RENE LEDUC
- TECHNICIEN METHODES
1995 - 1999PREPARATION TRAVAUX D'USINAGES EN TROURNAGE
DEFINITION ET MISE EN PLACE METHODES D'USINAGES
OPTIMISATION DES FABRICATIONS
REALISATION PROGRAMMES D'USINAGES CN
MISE EN ROUTE DES PRODUCTIONS
PEUGEOT SA
- METHODES ET INDUSTRIALISATION MONTAGE VOITURE
Paris1989 - 1995FORMATION CHRONOMETRAGE
FORMATION ORGANISATION DE POSTE
FORMATION MMT
SIMULATION INFORMATIQUE DE LIGNES DE PRODUCTION
MONTAGE VEHICULE PROTOTYPE
REDACTION DES GAMMES DE MONTAGE
DEMARCHE D AMELIRATION DE PROCESS