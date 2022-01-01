Menu

Jean-François BOURDON

RAMBERVILLERS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Rambervillers

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Codem - Cadre commercial

    2008 - maintenant COMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS
    DES MARQUES SUIVANTES
    OKUMA,AMADA, ARES SIEKI, SUGINO

  • YAMAZAKI MAZAK - INGENIEUR COMMERCIAL

    2006 - 2008 COMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS MAZAK

  • TRUMEL MACHINES OUTILS groupe OREFI - INGENIEUR COMMERCIAL

    1999 - 2006 COMMERCIALISATION DE MACHINES OUTILS
    DES MARQUES SUIVANTES
    MAZAK, CME, TACCHELA, EQUITOP, LIPEMEC, PINACHO

  • HYDRO RENE LEDUC - TECHNICIEN METHODES

    1995 - 1999 PREPARATION TRAVAUX D'USINAGES EN TROURNAGE
    DEFINITION ET MISE EN PLACE METHODES D'USINAGES
    OPTIMISATION DES FABRICATIONS
    REALISATION PROGRAMMES D'USINAGES CN
    MISE EN ROUTE DES PRODUCTIONS

  • PEUGEOT SA - METHODES ET INDUSTRIALISATION MONTAGE VOITURE

    Paris 1989 - 1995 FORMATION CHRONOMETRAGE
    FORMATION ORGANISATION DE POSTE
    FORMATION MMT
    SIMULATION INFORMATIQUE DE LIGNES DE PRODUCTION
    MONTAGE VEHICULE PROTOTYPE
    REDACTION DES GAMMES DE MONTAGE
    DEMARCHE D AMELIRATION DE PROCESS

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau