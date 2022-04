Jean-Francois BOUYGUES

À 25 ans, j'ai quitté mon pays du Quercy pour «monter à Paris», et commencer ainsi ma vie artistique.



Durant deux ans j'ai suivi des cours d'Art dramatique à l'Ecole Florent, qui au-delà de l'Art de la Comédie, m'ont apporté l'inspiration finale qui manquait à l'accomplissement de mon écriture.

De mon travail de comédien et de quelques rencontres déterminantes, de nombreuses idées de scénarii ont germé.

Par la suite, j'ai participé à la création d'une troupe de théâtre pour laquelle j'ai écrit et joué "Personne ne bouge, Police!" au Petit Théâtre de Clichy en 1992.



Passionné de cinéma et de littérature, mes romans sont écrits comme des voyages, avec des personnages toujours en quête, soit d’un passé oublié, d’une vérité intérieure, ou d’une réalité qui les conforte à suivre leur destinée.



Le 29 avril 2009, mon premier roman "Au bord des cendres" a reçu le Grand Prix Femme Actuelle du roman de l'Été 2009. Vendu à 60.000 exemplaires, format Classique et Pocket confondu.



En avril 2013, parution de mon second roman "L'homme qui rêvait d'ailleurs" qui raconte le parcours d'un jeune barman de province qui rêve de devenir acteur et rencontrer ses idoles Brando et Pacino.



En mars 2017, parution de mon troisième roman "Illimani, La lumière du monde". C'est l’histoire d’un enfant qui, devenu adulte et alpiniste, part sur les traces de son père mort vingt ans plus tôt lors de l'ascension du mont Illimani, dans la Cordillère des Andes.



Je travaille actuellement à l'écriture de mon quatrième roman "Sous le soleil blanc du silence" (récit d'une famille espagnole de la région d'Alméria qui, en 1912, traverse la Méditerranée à la barque pour fuir la misère et part s'installer dans la région d'Oran, en Algérie)



JE SUIS PRINCIPALEMENT À LA RECHERCHE DE SOCIÉTÉS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE, car j'ai adapté pour la Télévision mon roman "Au bord des cendres". Je suis convaincu que cette histoire peut intéresser une Sté de production télévisuelle. Le synopsis est prêt. Huit épisodes de 52mn.

La bande annonce est sur YouTube et Dailymotion.

http://www.youtube.com/watch?v=6Fi9EhhsptY

http://www.dailymotion.com/video/xv6agm_bande-annonce-au-bord-des-cendres_creation #.UKgBloVgivA



Mon site :

Un site est également dédié à mon roman



Les Pages Facebook de mes romans :

www.facebook.com/auborddescendres

www.facebook.com/acdvivre

www.facebook.com/Solo.Illimani



Merci à vous

Jef Bouygues



