Jean-François BRIAND

J'ai débuté ma carrière en tant que consultant au bureau de Paris du Boston Consulting Group. J'ai travaillé pendant 6 ans sur divers projets de stratégie, organisation et amélioration des performances opérationnelles. Mes clients appartenaient au secteur de la grande distribution (Promodès, Carrefour), des biens de grande consommation (LVMH, Whirlpool), des services (Air France) ou de l'industrie (Lafarge, Alstom, Cegelec).



J'ai rejoint en 2004 le comité de direction de Brake France (distribution de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration, CA 550M€. 1900 employés en France, 41 plateformes de livraison, 40000 clients ; filiale du groupe Brake, leader de la distribution alimentaire pour la restauration au Royaume-Uni). Le challenge était de restructurer l'entreprise opérationnellement et stratégiquement. En collaboration avec le management (France / UK) et en lien avec l'actionnaire (Clayton Dubilier & Rice, puis Bain Capital depuis 2007).

Principal focus :

- 2005-2006 : refonte de la stratégie, réorganisation des opérations (personnellement en charge d'une région opérationnelle), réduction des coûts ;

- Depuis 2007 : amélioration continue de la performance, projets de développement. En charge de la Supply Chain, des Opérations et des Systèmes d'Information.



En Septembre 2011, j'ai rejoint Activa Capital, société de capital investissement accompagnant des PME françaises, avec pour rôle de les aider à maximiser leur performance opérationnelle.



Mes compétences :

Private Equity

Conseil en stratégie

Supply Chain

SAP

Négoce

Systèmes d'Information

Business Development

Distribution