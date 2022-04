Jean-Francois BRIAND

Depuis plus de 15 ans, j'ai eu le privilège de travailler dans le secteur de la recherche biotechnologique et pharmaceutique et assumer la responsabilité de la gestion de plusieurs projets et réseaux dont les objectifs étaient de fournir des traitements innovants pour un large éventail de maladies.



J'ai une grande expérience dans la gestion de projets internationaux couvrant de nombreux aspects, scientifiques, financiers, propriété intellectuelle, développement, communications et marketing.



Dans un contexte de développement et de commercialisation international, il est crucial d'avoir un large éventail de compétences pour interagir avec des partenaires d'origines différents. Je pense que c'est un atout dans mon parcours.





Mes compétences :

Marketing

Biologie moléculaire

Oncologie

R&D

Biotechnologies

Animation de réunions

Management

Gestion de projet

Veille technologique

Management opérationnel

Recherche scientifique

Veille concurrentielle

Networking

Développement commercial

Propriété intellectuelle