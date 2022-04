Jean-François BRIND'AMOUR

J'ai des compétences dans les langages, systèmes et outils suivants : C# .NET (2.0, 3.5, 4.0, 4.5), WPF, Silverlight, WCF, WF, LINQ, Reactive Extensions, VB.NET, ASP.NET, XAML, XML, PLSQL, VB6, Excel VBA, Enterprise Libraries, Web Services, UML, Enterprise Architect, Oracle, Sybase, SQL Server 2005/2008/2012, Team Foundation Server, SVN, Visual Source Safe, Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012, Java, Javascript, les composants COM, la sécurité, ...



Mes compétences :

C#

Windows Communication Foundation

Windows Workflow Foundation

Windows Presentation Foundation