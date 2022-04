Jean Francois BROUILLIEZ

Titulaire d’un BTS en construction métallique, je cumule aujourd’hui 20 années d’expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment dans des domaines diversifiés, à savoir la charpente métallique, le levage et la manutention, la menuiserie aluminium et la serrurerie, ainsi que la gestion en tout corps d'état en entreprise générale. Cette expérience m’a permis d’accéder à des fonctions d’encadrement, des responsabilités techniques et commerciales dans ces différents environnements.

J’ai ainsi pu développer des compétences en management d’équipes techniques, chiffrage de devis, organisation, préparation et suivi de chantier et enfin, en gestion de relation client.

C'est grâce à ces compétences, que je suis à ce jour chef de service adjoint chez Cirmad Prospectives, société de développement immobilier et de de maitrise d'ouvrage à Rouen. Je suis responsable de la conduite de l'ensemble des opérations de la région Normandie - Picardie.



Mes compétences :

Management

Organisation

Technique