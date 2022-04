Jean-François BRUYÈRE

Chargé de développement chez ProwebCE : je commercialise auprès des comités d'entreprise des solutions de communication, gestion, comptabilité full web, application mobile, site de billetterie et chèque cadeau. En qualité de technico commercial, mon rôle est de mettre en corrélation via un premier entretient de consulting les solutions ProwebCE avec le mode de fonctionnement des CE.



Mes compétences :

Microsoft Office

Pointex CHR

Expert en informatique Hardware et Software

IWork