Jean François BUREL

Gestionnaire d'un Etablissement de santé pendant 17 ans (dont 9 ans président de la SAS)

Bonne capacité de négociation

Aptitude à passer d'un niveau stratégique à un niveau opérationnel

Rigueur dans l'organisation

Préparateur et animateur de réunions dans de multiples domaines

Capacité à désamorcer les situations de conflits

Force de persuasion et de proposition

Garant des équilibres économiques et suivi de budget

Faculté d'adaptation



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Droit fiscal

Droit des sociétés

Management

Comptabilité