Jean-François BUREL

Chef de projet expérimenté tous corps d'état en appel d'offres publique , privé et PPP . Le poste actuellement occupé est dans le domaine industriel et génie civil . Expériences précédentes dans le logement , ouvrages tertiaires , fonctionnels. Intérêt pour la promotion immobilière ,la conception , la réglementation thermique et la réhabilitation énergétique .

Mon expérience professionnelle et mes connaissances techniques permettent de m'adapter à tous types de projets



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de prix

Management

Métrés TCE

PC Hardware