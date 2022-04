Jean-François CAFFIN

Psychopraticien formé en Programmation Neuro-Linguistique, à la thérapie orientée solution, la thérapie narrative, l' HTSMA (hypnose thérapie stratégique mouvements alternatifs) et la thérapie de couple.

J'ai une approche humaniste et utilise également la thérapie existentielle.



En individuel, je reçoit les adolescents et adultes en entretien à qui je propose un accompagnement psychothérapeutique ou du coaching.



Je travaille en binôme en thérapie de couple (approche imago, gestalt-thérapie).



Je participe également à la conduite de séances de thérapies de groupe.



Je suis supervisé dans ma pratique professionnelle et membre de la fédération NLPNL dont je partage la charte déontologique.



Selon moi, le parcours de formation n'est pas une série d'information qu'il faut ingurgiter et retenir. C'est plutôt un parcours de partage avec des intervenants expérimentés, investis, diffusant un état d'esprit autant qu'un savoir faire. Voici mes mentors :

◾Programmation Neuro Linguistique : université Lille I

◾Thérapie orientée solution : Alain Vallée, psychiatre, psychanalyste

◾HTSMA (Hypnose, Thérapie Stratégique, Mouvements Alternatifs) : J-F Terakowski, psychopathologue

◾Thérapie de couple : Julien Betbeze, psychiatre, pédopsychiatre, praticien hospitalier

◾Thérapie narrative : Isabelle Barrois, thérapeute formatrice

◾Supervision : Philippe henry, superviseur, psychothérapeute, psychanalyste





En cabinet :



De manière générale, nous travaillons sur deux niveaux en même temps.



un niveau "dynamique", favorisant le changement comportemental ou émotionnel, en utilisant les outils et les approches de la PNL, la thérapie orientée solution, la thérapie narrative, les MATH, l'hypnose.



un niveau psychanalytique, afin de comprendre, de faire les mises en relations, entre votre situation actuelle et vos expériences passées.



Pour moi, venir consulter chez un "psy", c'est comme être dans une piscine ou l'eau serait montée, et où submergé, vous seriez en train de vous noyer.

Le rôle du thérapeute est alors,

1) vous ramener au bord du bassin (c'est là ou parfois certains patients demandent l'arrêt de la thérapie, se disant "guéri", alors qu'ils sont simplement en sécurité).

2) Vous apprendre à nager, car autrement, soit vous resterez sur le bord du bassin, soit tôt ou tard, vous vous noierez à nouveau.



Il me semble important de travailler sur la forme, c'est à dire, soulager les situations difficiles le plus vite possible. Et aussi d'effectuer les réparations sur le fond, afin de comprendre les mécanismes internes et éviter que d'autres problématiques ne surviennent par la suite (déplacement de symptôme).















Mes compétences :

Ethique