Jean-François CALONNE

Fort d’une dizaine d’années d’expérience en tant que technicien micro-informatique, je dispose de compétences pointues telles que la gestion du matériel, des logiciels et des commandes. De plus, ma capacité à analyser en profondeur les problèmes me permet de comprendre la cause du dysfonctionnement et d’élaborer des solutions pérennes.



En tant que technicien Support Utilisateur, j’accorde beaucoup d’importance à l’aspect relationnel de mon travail. Ainsi, mon sens de l’écoute et ma réactivité m’ont permis de créer des liens durables avec l’ensemble des départements de la holding.

Par ailleurs, je suis apprécié par mes collègues ainsi que les utilisateurs dont j’ai la charge pour ma grande fiabilité et ma capacité à les conseiller dans leurs choix.



Actuellement, je suis à la recherche d'un poste en tant que technicien informatique qui me permettra de mettre à profit mes compétences comportementales et techniques.



Mes compétences :

Gestion de l'ensemble du parc

Gestion des commandes auprès des fournisseurs

Relations Fournisseurs

Gestion des comptes et droits utilisateurs

Suivi de la Hotline Informatique de la Holding

Coordination et pilotage de l’équipe micro/burea

Gestion du stock courant et des commandes du ser