Jean-François CAMUS

Titulaire d’un Mastère Spécialisé Management de la qualité Sécurité Environnement que j’ai obtenu à l’Institut EI CESI Nancy - Promotion 2013



Dans un contexte de réduction des coûts pour les entreprises, la maîtrise des paramètres QSE devient une nécessité pour une entreprise, afin de pouvoir limiter leur impact sur leur chiffre d’affaire. Je me suis dirigé vers une formation qui répond à ces besoins.



Au cours de mes 5 années d’expérience dans le domaine de la métallurgie, j'ai pu me confronter à la mise en place de différents outils et méthodes d'amélioration continue ( PDCA , QRQC ... ) , ces expériences m'ont permis de développer un style de management ou la recherche de l'amélioration de la performance QSE, est au cœur de la gestion de mes projets. Rigoureux et dynamique, ces qualités me permettent de relever les futurs challenges des entreprises.



Je peux apporter à votre entreprise :



- Une triple compétence QHSE, Maintenance et Production

- Mes capacités managériales

- Ma force de proposition

- Ma Connaissance des différentes normes Qualité (ISO 9001, ISOTS 16949), Sécurité (OHSAS18001) et Environnementale (ISO 14001)



Mes compétences qui peuvent être développées dans votre entreprise :



 Démarche Qualité,

 Management de projet

 Management Sécurité et Environnement

 Système de Management Intégré

 Management d’équipe

 Conduite de réunions

 Animation de formation

 Connaissances des méthodes industrielles – (AMDEC, 5S, Kaizen, TRS, QRQC (Méthode résolutions de problèmes))



Mes compétences :

Qualité

Production

Management

Lean IT

Ingénierie

Gestion de projet

Automobile

Amélioration continue

la maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mapics

Kanban

Kaizen

ISO 14001 Standard

IBM AS400 Hardware

Benchmarking

Audit

Gestion du personnel

Norme ISO 9001

OHSAS 18001