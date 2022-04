Jean-François CANCEL

J'ai effectué la totalité de mon parcours professionnel au sein d'agences de communication en relations publiques :

- Conseil associé au sein du Groupe i&e, plus importante agence de RP française indépendante (200 personnes) de 1984 à 2000

- DG Paris puis Genève de Pleon, 1er réseau européen d'agences de relations publiques, filiale de BBDO, Omnicom, de 2000 à 2008

- Fondateur de Connivence en 2009, cabinet conseil spécilaisé en gestion de risques d'opinion

- co-fondateur, Associé d'image & dialogue group, conseil en communication et Relations Publics (depuis 2011) basée à Paris ainsi qu'à Genève et Nice.

Formation : préparation à l'Ecole Normale Supérieure ; diplômé IEP Paris (Sciences Po) en 1982

Bilingue Français-Anglais



Mes compétences :

E-reputation

Communication de crise

Social media

Management

Communication

E-influence

Lobbying

Public Affairs

Propulsion