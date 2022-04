Jean-François CAPPON

Bonjour,



Curieux, dynamique, impliqué, j'adore travailler en collaboration, en équipe et en mode non hiérarchique.

Je sais facilement décider, trancher au besoin même si je préfère que la décision émane du groupe.

J'aime également travailler en autonomie une fois les lignes directrices définies.

Le respect, la confiance, le progrès et le partage sont des valeurs fortes qui m'animent



Mes compétences :

Commerce

Gestion analytique

Management