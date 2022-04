Jean-François CARON

Ingénieur Généraliste + ICG (Management stratégique)

Après 20 années d'expérience en Direction de Production dans une PME de la Métallurgie, dont 8 années à assurer régulièrement de la formation pour différents organismes spécialisés, j'ai choisi de consacrer totalement ma vie professionnelle à la formation pour 2 raisons principales.

- Apporter aux autres mes connaissances techniques, mes savoirs faire et mes expériences

dans un contexte industriel.

- M'engager dans de nouveaux projets très variés, entrer en communication et communiquer

d'avantage avec les autres, notamment avec les jeunes.

Ce choix essentiel dans ma vie, m'a permis :

De réfléchir sur mes pratiques durant ces 20 années, d'analyser leurs effets sur l'entreprise et sur les hommes qui la composent et de promouvoir un Management intégrant la santé et la sécurité au travail.

De produire des formations innovantes.

D'utiliser en formation, des techniques audio-visuelles à la pointe de la technologie.

Toutes mes actions de formation s'organisent aujourd’hui autour d'un axe principal : Le management opérationnel associé à l'amélioration continue.

En cohérence avec mes valeurs personnelles, ce management opérationnel n’a de sens qu’en respectant ces 5 valeurs essentielles :

- Intégrité et respect des autres

- Santé et sécurité au travail

- Esprit d’équipe

- Innovation permanente et recherche du bien commun

- Décision à partir d’une connaissance précise du terrain et Action après une planification

méticuleuse.

En conclusion, je souhaite aider les entreprises à accroître leurs performances économiques en offrant le meilleur à leurs clients et à la société.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Réduction des coûts

Optimisation des process

Optimiser les appros et les stocks

Gestion de flux

Le Management Opérationnel de Proximité Lean Manuf

Management de la Santé et de la Sécurité au Travai