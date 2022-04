Jean-François CARRIER

Je travaille actuellement à Deloitte Genève au département Global Employer Services en tant que Tax Consultant. Mon travail consiste à préparer des déclarations fiscales suisses (GE-VD principalement), et requiert de très bonnes connaissances en matière de fiscalité des personnes physiques. Mon travail consiste également à optimiser la situation fiscale de nos clients et de contacter l'administration fiscale ainsi que les différents intervenants gérant les intérêts de nos clients. Je travaille au sein d'une équipe où le pouvoir de décision est important afin de rendre un service parfait et rapide.



J'ai travaillé pendant plus de 18 mois au sein d'une étude d'huissiers de Justice, j'ai acquis les compétences suivantes : Gestion de dossiers et d’encours, rédaction d’actes, signification d’actes, consultations juridiques, organisation Pole Judiciaire, application de Process, relances téléphoniques, réception clients et débiteurs, et gestion standard téléphonique (call-center).



Riche d’une formation juridique française et suisse spécialisée en droit des affaires (Master de droit français et Master de droit économique en Suisse), j’ai ainsi pu approfondir un ensemble de notions fondamentales dans de nombreux domaines tels que, par exemple, la fiscalité des personnes physiques, le corporate Tax, le droit bancaire, le droit des sociétés et le droit de la consommation.



Doté d'un excellent sens du relationnel, de dynamisme, d'une faculté d'adaptation aux situations nouvelles et d'une grande rigueur au travail.



Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : carrier.jfc@gmail.com



Mes compétences :

Juriste

tax

Consultant

Droit

Tax return

Swiss tax